Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54

с чего всё началось

«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.

Футбол «Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом "Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм) На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.

Экономика Минфин предложил повысить цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

Общество Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.

Общество Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.

Происшествия Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».

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Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

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Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Здоровье «У нас уколов от смерти нет» Врачи скорой медицинской помощи города Балахны, приехав в поселок Большое Козино на вызов к 79-летней Зое Тягушевой, сообщили близким, что она умирает.

Музыка В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Шоу-бизнес Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.

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Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Наука Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.