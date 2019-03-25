Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54

«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.
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Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения
, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
РБК11:54

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