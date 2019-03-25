Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54
«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.
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Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии
Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Гаджеты
Apple представила виртуальную кредитную карту
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане
Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане было зафиксировано 473 ДТП. В них погибли 152 человека, в том числе 30 детей.
Обновлено в 10:27
Политика
Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан
По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".
Обновлено в 14:48
Политика
Киселев: Путин призывает выдавливать из себя Сталина
Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 05:44
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
После родов певица Нюша «упала в цене»
Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
Обновлено вчера в 18:27
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Космос
12 добровольцев проведут два месяца в кровати во имя науки
После двух месяцев в лежачем положении участников ожидает период реабилитации, который продлится еще 29 дней.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Общество
Здание мэрии эвакуировали из-за беспорядков в Ле-Мане
Во французском городе Ле-Ман эвакуировали здание мэрии в связи с беспорядками ярмарочных торговцев и поставщиков.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Культура
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
Обновлено в 15:41
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Политика
Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Футбол
Бывший футболист «Ливерпуля» Макаллистер подвергся нападению в Лидсе
Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Шотландии Гари Макаллистер был избит в Лидсе.
Обновлено в 09:48
Общество
В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров
Обновлено в 14:17
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35