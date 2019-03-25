Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54

с чего всё началось

«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

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Политика Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".

Политика Киселев: Путин призывает выдавливать из себя Сталина Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».

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Шоу-бизнес После родов певица Нюша «упала в цене» Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.

Космос 12 добровольцев проведут два месяца в кровати во имя науки После двух месяцев в лежачем положении участников ожидает период реабилитации, который продлится еще 29 дней.

Армия и оружие Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.

Общество Здание мэрии эвакуировали из-за беспорядков в Ле-Мане Во французском городе Ле-Ман эвакуировали здание мэрии в связи с беспорядками ярмарочных торговцев и поставщиков.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Культура YouTube откажется от web‐сериалов Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Спорт Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

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Политика Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Футбол Бывший футболист «Ливерпуля» Макаллистер подвергся нападению в Лидсе Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Шотландии Гари Макаллистер был избит в Лидсе.