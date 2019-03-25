Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54

с чего всё началось

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Армия и оружие Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.

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