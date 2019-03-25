Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54
«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Политика
Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими
Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Разведка США не верит в скорое появление у России «Посейдонов»
Американская разведка считает, что России потребуется ещё восемь лет для принятия на вооружение подводных атомных беспилотников «Посейдон».
Обновлено в 21:34
Армия и оружие
Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа
ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено в 12:07
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Транспорт
ДГХ к концу года получит комплексную схему организации дорожного движения в Южно-Сахалинске
Открытый конкурс в электронной форме на выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в Южно-Сахалинске объявлен ДГХ на сайте государственных закупок.
Обновлено в 22:05
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:57
Общество
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено в 20:51
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»
Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Политика
Демократы Конгресса США требуют немедленной публикации доклада Мюллера
Демократы предлагают до публикации всего доклада Мюллера считать это резюме просто «выводами Барра».
Обновлено в 02:57
Спорт
Бергер не хочет работать со сборной России по биатлону
Экс-биатлонист сборной Норвегии Ларс Бергер опроверг информацию о возможной работе в тренерском штабе российской команды.
Обновлено в 12:00
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Культура
Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
США ответят России «технологией будущего»
Обновлено в 17:22
Наука
Курящие отцы вредят сердцу ребенка больше курящих матерей
Обновлено в 11:32
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Здоровье
На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью
Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Интернет
Telegram разрешил удалять переписку у себя и собеседника
В Telegram приняли решение дать пользователям возможность удалять свои сообщения в чате у себя и у собеседника.
Обновлено в 15:21
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44