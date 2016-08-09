Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54

с чего всё началось

«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.

Энергетика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Политика Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Общество Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".

Общество Москвичи начали покидать город На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.

Авто АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4 Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Авто Кроссовер Mazda CX-9 посвежел и получил две новых комплектации Автомобиль уже появился на рынке и доступен в четырех комплектациях, две из которых не были доступны ранее.

Хоккей «Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Происшествия Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.

Наука Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Политика Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.

Здоровье Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Политика В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.

Баскетбол ЦСКА в овертайме обыграл «Автодор» ЦСКА в овертайме выиграл у "Автодора" (116:110) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.