Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54
«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.
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Происшествия
Подтверждена гибель в Сирии офицера из Амурской области
Обновлено в 20:15
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
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Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
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Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 23:32
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
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Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Происшествия
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Общество
Москвичи начали покидать город
На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Авто
Кроссовер Mazda CX-9 посвежел и получил две новых комплектации
Автомобиль уже появился на рынке и доступен в четырех комплектациях, две из которых не были доступны ранее.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Происшествия
Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Наука
Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность
Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.
Обновлено 23 марта в 15:26
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
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Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.
Обновлено в 23:13
Здоровье
Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ
В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).
Обновлено в 23:27
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено в 21:48
Политика
В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России
Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.
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Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
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Баскетбол
ЦСКА в овертайме обыграл «Автодор»
ЦСКА в овертайме выиграл у "Автодора" (116:110) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:54