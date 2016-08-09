Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54

«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
с чего всё началось
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения
, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
РБК11:54

Подробнее о событии

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

РБК11:54

Купи трубу! Украина предложила Евросоюзу арендовать её газовые хранилища

REGNUM15:03

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза треть своих газовых хранилищ

Эхо Москвы13:02

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

РИА Новости14:07

Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ

RT на русском10:29

Украина предложила европейцам свои подземелья

Взгляд.ру09:43

«Камера хранения» для газа: Украина спасает Европу от России

News.ru09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
Хоккей

Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Обновлено в 15:56
Происшествия

Подтверждена гибель в Сирии офицера из Амурской области

Обновлено в 20:15
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено в 22:56
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Политика

Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 23:32
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Общество

Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта

Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено в 16:54
Общество

Москвичи начали покидать город

На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Авто

Кроссовер Mazda CX-9 посвежел и получил две новых комплектации

Автомобиль уже появился на рынке и доступен в четырех комплектациях, две из которых не были доступны ранее.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено вчера в 22:22
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Происшествия

Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы

Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Наука

Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность

Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.
Обновлено 23 марта в 15:26
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Космос

Астрономы определили место возникновения Юпитера

Обновлено в 08:04
Политика

Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.
Обновлено в 23:13
Здоровье

Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ

В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).
Обновлено в 23:27
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос

Обновлено в 21:48
Политика

В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России

Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.
Обновлено в 21:54
Авто

Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus

Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США

В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Баскетбол

ЦСКА в овертайме обыграл «Автодор»

ЦСКА в овертайме выиграл у "Автодора" (116:110) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 13:13
Общество

Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей

Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное