Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54
«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.
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Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
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Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.
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Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
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Глава ЛНР назвал условие установления мира в Донбассе
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии с населением подконтрольных Киеву районов области назвал условие прекращения конфликта.
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Ferrari готовит к премьере особый суперкар
Компания Ferrari готовится к премьере особенного суперкара. Он будет существовать в единственном экземпляре, а назвали его Prototipo.
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Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card
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Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном
Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.
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Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
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Обновленный кроссовер Mazda CX-9 добрался до РФ
В пресс-службе российского офиса Mazda официально заявили о начале реализаций модернизированной версии флагманской CX-9.
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Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
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Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
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