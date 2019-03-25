Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54

с чего всё началось

«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.

Политика Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.

Политика Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.

Экономика Чистая прибыль «Газпромбанка» в 2018 году выросла на 17% Совокупный доход вырос на 20,9% - до 43 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 2,8% в сравнении с 3,1% в 2017 году.

Политика Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.

Авто Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002 Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.

Политика Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам.

Авто В России Infiniti начал онлайн-продажи своих автомобилей Компания Infiniti запустила в нашей стране сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Политика Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.

Происшествия Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Авто Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин на 4% Объем выпуска автомобилей в феврале составил 32,1 тысячи автомобилей, что на 5% больше, чем в феврале прошлого года.

Здоровье В Госдуме хотят запретить трансжиры и фастфуд Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поэтапно снижать использование транжиров в пище вплоть до полного их запрета.

Транспорт Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Армия и оружие Израиль начал наносить удары по сектору Газа Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила ее пресс-служба.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Экономика Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы О сотрудничестве Киева и Вашингтона Прозоров рассказал, что в Киеве присутствуют представители американских спецслужб, но в здание СБУ они приезжают лишь на совещания и планирование конкретных операций.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).