Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРБК 11:54
«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.
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Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс
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Чистая прибыль «Газпромбанка» в 2018 году выросла на 17%
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Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты
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Обновлено вчера в 07:05
Общество
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Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
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Израиль начал наносить удары по сектору Газа
Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила ее пресс-служба.
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Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
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В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
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Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела" превзошел его ожидания, передает Reuters.
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