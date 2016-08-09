Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРИА Новости вчера в 14:07
Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз". Как отмечается в сообщении, это якобы позволит обеспечить бесперебойную поставку газа в Венгрию в случае прекращения транзита со стороны России.
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с чего всё началось
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».РБКвчера в 11:54
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