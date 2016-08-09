Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищРИА Новости вчера в 14:07

с чего всё началось

Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз". Как отмечается в сообщении, это якобы позволит обеспечить бесперебойную поставку газа в Венгрию в случае прекращения транзита со стороны России.

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.

Политика В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Происшествия Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку Как оказалось, девушка пыталась спуститься на один этаж, используя поводок для собаки.

Шоу-бизнес Рустам Солнцев раскритиковал Жасмин, приехавшую на «Бентли» на похороны Началовой Несколько дней назад певица Жасмин приехала на Троекуровское кладбище на дорогом автомобиле «бентли», стоимость которого, по предварительным подсчетам, составляет свыше 30 миллионов рублей.

Армия и оружие Глава ОАК представил премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57 Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57 и выразил надежду, что он будет приобретён этой страной, передаёт корреспондент РИА Новости.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Политика В раде увидели решение экономических проблем Украины в России Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит призывам как [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Павел Майков увел жену у своего лучшего друга Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.

Космос Недельный тур на «Титаник» обойдется в 168 тысяч долларов Как сообщает канадское издание Global News, стоимость путешествия на подводной лодке "Titan" составляет "заоблачную" сумму - чуть более 168 000 долларов для одного пассажира.

Транспорт Смольный снова перенес сроки сдачи Фрунзенского радиуса Власти заключили дополнительное соглашение с "Метростроем" В Санкт-Петербурге Смольный снова перенес сроки сдачи Фрунзенского радиуса метро - с 1 июля на 31 августа.

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Политика МИД Сирии осудил решение Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало бурную реакцию в мире.

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Происшествия В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.