Энергетика
Украина предложила Европе треть своих газовых хранилищНТВ вчера в 12:42
В качестве потенциального арендатора Украина рассматривает Венгрию, которая ежегодно потребляет больше 10 млрд кубометров природного газа. При этом две трети этого объема — российский газ, около 20% — внутренняя добыча, а остальное поставляется из Австрии.
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с чего всё началось
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».РБКвчера в 11:54
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Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Туле столкнулись боевая машина десанта и внедорожник
Как сообщают очевидцы аварии, происшествие случилось на ул. Октябрьской. Сначала свидетели подумали, что это танк.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста
Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
«Глазами сына»: 41-летняя Екатерина Климова показала лицо без макияжа
Звезда сериала «Бедная Настя» смело показала лицо даже без намека на макияж.
Обновлено в 05:31
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Футбол
Адвокат Кокорина: «Если судья будет продлевать срок, то сразу на полгода»
Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян рассказал, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.
Обновлено в 04:07
Важное за сутки
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Авто
ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили «черные ящики»
В Еврокомиссии надеются, что подобные меры помогут к 2038 году избежать по меньшей мере 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней, что приблизит ЕС к долгосрочной цели - нулевой смертности на дорогах.
Обновлено в 03:35
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Технологии
YouTube откажется от производства оригинальных фильмов и сериалов
Видеосервис YouTube решил отказаться от производства собственных фильмов и сериалов.
Обновлено в 05:17
Футбол
Фергюсон пожертвовал £405 тысяч Национальной службе здравоохранения
Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в благодарность за спасение его жизни, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:12
Транспорт
Роскачество дало рекомендации по выбору такси
Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Культура
В Госдуме предложил изучать в школах и вузах России сериалы
Мужчина предложил включить в программу учебных заведений изучение сериалов, речь идет об исторических многосерийных картинах, снятых в России.
Обновлено в 05:31
Наука
Загрязнение воздуха снижает качество спермы и ведет к бесплодию
Исследователи из Бразилии смогли доказать, что загрязненный воздух способен снизить качество спермы и привести к бесплодию.
Обновлено в 04:06
Общество
В Находке спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя
В Находке спасатели доставили в реабилитационный центр «Тюлень» детеныша тюленя, покрытого угольной пылью.
Обновлено в 04:33
Экономика
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57
Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Возле Кремля украли кабель правительственной связи
Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Суд 16 апреля рассмотрит просьбу об УДО Карауловой
Обновлено в 03:35
Наука
Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»
Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33