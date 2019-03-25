Энергетика

Украина предложила Европе треть своих газовых хранилищНТВ вчера в 12:42

В качестве потенциального арендатора Украина рассматривает Венгрию, которая ежегодно потребляет больше 10 млрд кубометров природного газа. При этом две трети этого объема — российский газ, около 20% — внутренняя добыча, а остальное поставляется из Австрии.
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с чего всё началось
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения
, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
РБКвчера в 11:54

Подробнее о событии

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

РИА Новостивчера в 14:07

«Камера хранения» для газа: Украина спасает Европу от России

News.ruвчера в 09:25

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза треть своих газовых хранилищ

Эхо Москвывчера в 13:02

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

РБКвчера в 11:54

Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ

RT на русскомвчера в 10:29

Украина предложила европейцам свои подземелья

Взгляд.рувчера в 09:43

Купи трубу! Украина предложила Евросоюзу арендовать её газовые хранилища

REGNUMвчера в 15:03
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Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Политика

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

Обновлено в 04:32
Происшествия

В Туле столкнулись боевая машина десанта и внедорожник

Как сообщают очевидцы аварии, происшествие случилось на ул. Октябрьской. Сначала свидетели подумали, что это танк.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста

Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

«Глазами сына»: 41-летняя Екатерина Климова показала лицо без макияжа

Звезда сериала «Бедная Настя» смело показала лицо даже без намека на макияж.
Обновлено в 05:31
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»

Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Футбол

Адвокат Кокорина: «Если судья будет продлевать срок, то сразу на полгода»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян рассказал, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.
Обновлено в 04:07
Важное за сутки

«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Авто

ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили «черные ящики»

В Еврокомиссии надеются, что подобные меры помогут к 2038 году избежать по меньшей мере 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней, что приблизит ЕС к долгосрочной цели - нулевой смертности на дорогах.
Обновлено в 03:35
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Технологии

YouTube откажется от производства оригинальных фильмов и сериалов

Видеосервис YouTube решил отказаться от производства собственных фильмов и сериалов.
Обновлено в 05:17
Футбол

Фергюсон пожертвовал £405 тысяч Национальной службе здравоохранения

Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в благодарность за спасение его жизни, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:12
Транспорт

Роскачество дало рекомендации по выбору такси

Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Культура

В Госдуме предложил изучать в школах и вузах России сериалы

Мужчина предложил включить в программу учебных заведений изучение сериалов, речь идет об исторических многосерийных картинах, снятых в России.
Обновлено в 05:31
Наука

Загрязнение воздуха снижает качество спермы и ведет к бесплодию

Исследователи из Бразилии смогли доказать, что загрязненный воздух способен снизить качество спермы и привести к бесплодию.
Обновлено в 04:06
Общество

В Находке спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя

В Находке спасатели доставили в реабилитационный центр «Тюлень» детеныша тюленя, покрытого угольной пылью.
Обновлено в 04:33
Экономика

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Обновлено вчера в 10:27
Общество

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57

Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Возле Кремля украли кабель правительственной связи

Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Космос

NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Суд 16 апреля рассмотрит просьбу об УДО Карауловой

Обновлено в 03:35
Наука

Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»

Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
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