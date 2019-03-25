Украина предложила Европе треть своих газовых хранилищНТВ вчера в 12:42

с чего всё началось

В качестве потенциального арендатора Украина рассматривает Венгрию, которая ежегодно потребляет больше 10 млрд кубометров природного газа. При этом две трети этого объема — российский газ, около 20% — внутренняя добыча, а остальное поставляется из Австрии.

Политика В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.

Экономика В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия В Туле столкнулись боевая машина десанта и внедорожник Как сообщают очевидцы аварии, происшествие случилось на ул. Октябрьской. Сначала свидетели подумали, что это танк.

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Авто ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили «черные ящики» В Еврокомиссии надеются, что подобные меры помогут к 2038 году избежать по меньшей мере 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней, что приблизит ЕС к долгосрочной цели - нулевой смертности на дорогах.

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Футбол Фергюсон пожертвовал £405 тысяч Национальной службе здравоохранения Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в благодарность за спасение его жизни, сообщает Daily Mail.

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Культура В Госдуме предложил изучать в школах и вузах России сериалы Мужчина предложил включить в программу учебных заведений изучение сериалов, речь идет об исторических многосерийных картинах, снятых в России.

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Общество В Находке спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя В Находке спасатели доставили в реабилитационный центр «Тюлень» детеныша тюленя, покрытого угольной пылью.

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