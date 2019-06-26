Политика

Украина празднует поражение нацистской идеологии в КиевеPravda.Ru вчера в 10:44

На Украине празднуют решение суда об отмене постановления Киевского горсовета о присвоении проспекту Ватутина и Московскому проспекту имен одиозных личностей Степана Бандеры и Романа Шухевича. Свое мнение по этому вопросу высказала политик Наталья Витренко.
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Владимир Вятрович
Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию.
— Владимир Вятрович, украинский историкКомсомольская правда 25 июня в 17:29

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