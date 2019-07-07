Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФГазета.Ru вчера в 18:51
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев не сможет добиться усиления санкций против Москвы из-за возвращения России в ПАСЕ.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов
Рубцова наслаждается материнством, но после родов столкнулась с проблемой лишнего веса.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о предательстве со стороны бывшего мужа
В эфире программы "Честное слово" 72-летняя артистка рассказала о своих воспоминаниях об алкоголизме и рукоприкладстве со стороны экс-мужа.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей
Свыше 42,4 тысяч медиков получили вознаграждения за услуги предприятиям, производящим медикаменты Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Здоровье
Мать обнаружила у дочери рак по фото
Жительница Австралии обнаружила случайным образом у своей дочери рак. В этом ей помог фотоаппарат со вспышкой.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Миллиардера арестовали за торговлю детьми
Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Мужчина напал с ножом на женщину и троих детей в Лондоне
Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне. В результате происшествия четыре человека, в том числе трое детей получили ранения.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль
В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43