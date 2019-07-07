Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФГазета.Ru 18:51
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев не сможет добиться усиления санкций против Москвы из-за возвращения России в ПАСЕ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Экономика
Минэкономразвития заставит россиян путешествовать
К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм будет обеспечивать не менее 6% валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, что составляет 16,3 трлн рублей.
Обновлено в 10:10
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Общество
Прыжок Майкла Джордана: прыгающий кот стал героем соцсетей
Хозяева животного опубликовали ролик в интернете Гималайская кошка Джордж стала настоящей звездой Инстаграма.
Обновлено в 12:36
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Музыка
Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе
Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено в 13:21
Общество
Sohu (Китай): в России говорят о браках с китайцами, а они на самом деле не в восторге от русских. Вот почему (Sohu)
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Обновлено в 20:30
Происшествия
У челябинского экстремиста дома обнаружили целый арсенал оружия
Правоохранители дома у двадцатипятилетнего жителя Усть-Катава нашли огнестрельное и холодное оружие, патроны разного калибра, а также различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Бузова вспомнила свой первый поцелуй
Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС
Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Здоровье
Мнение о вреде красного мяса прокомментировала диетолог
Диетолог Марина Сопова прокомментировала популярное мнение о том, что употребление красного мяса вредно для организма.
Обновлено вчера в 03:19
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Лучшим оружием Первой мировой названа винтовка Мосина
Четвёртую позицию занимает немецкая винтовка Mauser 98 образца 1898 года, которая зачастую использовалась как снайперское оружие.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Собчак высмеяли в Сети из-за ошибок в Instagram
Обновлено в 07:19