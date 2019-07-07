Политика

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФГазета.Ru 18:51

Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев не сможет добиться усиления санкций против Москвы из-за возвращения России в ПАСЕ.
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В Киеве заявили, что не смогут добиваться от ЕС новых санкций против России

Life.ru20:36

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

Газета.Ru18:51

Украинский дипломат заявил об отказе ЕС от новых санкций против России

РБК19:59

Постпред Украины при СЕ посетовал, что Киев не добьется новых антироссийских санкций

РЕН ТВ18:56

Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины

News.ru18:52

Постпред Украины в СЕ пожаловался на отказ Европы от санкций против России

ФАН20:05

Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России

РИА Новости18:19
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Шоу-бизнес

Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Экономика

Минэкономразвития заставит россиян путешествовать

К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм будет обеспечивать не менее 6% валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, что составляет 16,3 трлн рублей.
Обновлено в 10:10
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

Обновлено в 20:33
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Игры

В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»

Обновлено в 10:13
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Общество

Прыжок Майкла Джордана: прыгающий кот стал героем соцсетей

Хозяева животного опубликовали ролик в интернете Гималайская кошка Джордж стала настоящей звездой Инстаграма.
Обновлено в 12:36
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Обновлено в 18:57
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Музыка

Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе

Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено в 13:21
Общество

Sohu (Китай): в России говорят о браках с китайцами, а они на самом деле не в восторге от русских. Вот почему (Sohu)

Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Обновлено в 20:30
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Обновлено в 20:07
Происшествия

У челябинского экстремиста дома обнаружили целый арсенал оружия

Правоохранители дома у двадцатипятилетнего жителя Усть-Катава нашли огнестрельное и холодное оружие, патроны разного калибра, а также различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Бузова вспомнила свой первый поцелуй

Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Здоровье

Мнение о вреде красного мяса прокомментировала диетолог

Диетолог Марина Сопова прокомментировала популярное мнение о том, что употребление красного мяса вредно для организма.
Обновлено вчера в 03:19
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте

Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Лучшим оружием Первой мировой названа винтовка Мосина

Четвёртую позицию занимает немецкая винтовка Mauser 98 образца 1898 года, которая зачастую использовалась как снайперское оружие.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли в Сети из-за ошибок в Instagram

Обновлено в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
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