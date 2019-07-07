Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФГазета.Ru 18:51
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев не сможет добиться усиления санкций против Москвы из-за возвращения России в ПАСЕ.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
Здоровье
Недоношенного младенца весом 800 граммов спасла пленка с пузырьками
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
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Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Обновлено в 20:30
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Политика
Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями
Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Баскетбол
Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова
Обновлено в 14:47
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Клара Новикова: «Мне казалось, что муж меня предал»
В программе «Честное слово» 72-летняя Клара Новикова поделилась своими воспоминаниями об алкоголизме и рукоприкладстве бывшего мужа.
Обновлено в 18:00
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение
В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Участники протестного шествия потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Спорт
Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске
В Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 14:38
Общество
Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями
Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Общество
Медведев велел провести всероссийскую диспансеризацию населения
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 19:35
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен на Украине
В понедельник, 8 июля, украинский президент планирует подписать специальный указ о борьбе с контрабандой, а пока он порекомендовал написать заявления об увольнении руководителям Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Волынской таможен.
Обновлено в 20:34
Политика
МИД РФ ответил на концепцию США по противодействию Кремлю
МИД добавил, что за стремлением посеять страх перед Россией прослеживается желание Штатов подчинить страны, находящиеся по соседству с РФ, в том числе для того, чтобы "заставить ЕС покупать дорогой сжиженный газ Штатов".
Обновлено в 09:57
Транспорт
Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа
Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.
Обновлено в 09:50
Культура
В новой серии «Простоквашино» Матроскин стал «мартовским котом»
Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Обновлено в 04:49