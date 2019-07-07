Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев не сможет добиться усиления санкций против Москвы из-за возвращения России в ПАСЕ.

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

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