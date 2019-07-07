Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФГазета.Ru вчера в 18:51
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев не сможет добиться усиления санкций против Москвы из-за возвращения России в ПАСЕ.
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Наука
Астрофизики разработали революционный тест по диагностике рака
Обновлено 05 июля в 07:19
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Автомобиль влетел в магазин в Гонконге
Обновлено в 03:51
Политика
Скабеева заступилась за кривлявшегося на совещании Зеленского
Российская ведущая телепрограммы "60 минут" Ольга Скабеева встала на защиту украинского президента Владимира Зеленского, которого обвинили чуть ли не в употреблении наркотиков.
Обновлено в 03:56
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска
Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено в 02:49
Футбол
«Химки» и «Шинник» одержали победы на старте нового сезона ФНЛ
Обновлено в 05:15
Футбол
Антуан Гризманн не намерен выполнять требования «Атлетико»
Обновлено в 04:15
Единоборства
UFC официально объявила, что проведет турнир в Москве
Первый турнир UFC в России прошел в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года промоушен провел шоу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички
Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Вице-премьер заявил о рисках новых санкций против самолёта МС-21
Риски новых санкций со стороны Запада в отношении программы по строительству российского самолёта МС-21 остаются, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено вчера в 02:02
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским
Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Локомотив» показал раздевалку после победы в Суперкубке России
Обновлено вчера в 14:55
Общество
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов
Во время совещания в Нерюнгри, где участвовали глава Якутии Айсен Николаев, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих, было отмечено, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов - 15 в Якутии и один в Магаданской области.
Обновлено в 01:32
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Политика
Трамп поделился историей о захвате аэропортов в 18 веке
Президент США Дональд Трамп в своей речи по случаю Дня независимости 4 июля допустил необычную оговорку.
Обновлено 05 июля в 14:46
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
Обновлено вчера в 02:43
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179
По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Авто
Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки
Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля
Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Общество
Японские трудоголики нашли странное применение каршерингу
Операторы японских сервисов предоставления легковушек в прокат нашли странных арендаторов.
Обновлено в 02:57
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточек
Обновлено в 05:36
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 17:51