В сообщении сказано, что Украина обратилась к своем партнерам из Штатов с призывом оказать поддержку украинской стороне, а также дать сигнал «агрессору». Чалый заявил, что Россия выводит «агрессию Москвы против Украины на новый уровень», проводя провокации в Азовском и Черном морях.

Украина пожаловалась США на «новый уровень агрессии» со стороны России

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Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов» Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв заявил, что ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» идёт в соответствии с графиком.

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Армия и оружие Армия и оружие Кубок завоевали слушатели Военного университета Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.

Армия и оружие Армия и оружие В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.

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Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Армия и оружие Армия и оружие Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.