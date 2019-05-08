Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в ДонбассеИзвестия 03:38

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
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Украина подняла зарплаты военным в Донбассе

Газета.Ru04:55

Министр обороны Украины подписал приказ об увеличении выплат военнослужащим в Донбассе

ТАСС03:50

Украинским военным в Донбассе повысили зарплату

News.ru03:21

Украинским военным в Донбассе подняли зарплату

Московский Комсомолец03:23

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Известия03:38

Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе

RT на русском02:54

Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным в Донбассе

РИА Новости02:46
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
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Армия и оружие

Опубликовано первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязь»

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Маурицио Сарри может возглавить «Рому»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Италию. В услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома».
Обновлено в 10:34
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

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Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Происшествия

Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае

Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Происшествия

С «Суперджетом» произошли пять инцидентов за сутки

Согласно информации СМИ и местных источников, за текущие сутки с самолётом Sukhoi Superjet 100 произошли ещё пять инцидента, вызвавшие отмену и задержку рейсов.
Обновлено в 10:31
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Политика

Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ

"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", - заявила Савченко в интервью интернет – изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Политика

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Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
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Футбол

«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале

В среду, 8 мая, после окончания утренней тренировки футболисты и главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывали на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге, где почтили память жертв Великой отечественной войны.
Обновлено в 10:56
Экономика

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
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Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Украинские войска обстреляли блокпост КПП «Горловка»

Подразделения ВСУ обстреляли нулевой блокпост КПП «Горловка». Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
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Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

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Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
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Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019

Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
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Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

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Медведев упростит правила установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление, которое упрощает правила признания инвалидности.
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Происшествия

В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек

Обновлено в 07:54
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014 года. Генерал армии Украины в отставке. Командующий Внутренними войсками Украины, командующий Национальной гвардией Украины.
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