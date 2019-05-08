Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в ДонбассеИзвестия 03:38
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
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Общество
В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов
На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
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Кино
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Футбол
Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
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Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
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Культура
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В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
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Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
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Политика
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Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
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Авто
Что россияне думают о своих автомобилях: это мечта или нет?
Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" совместно с издательством "За рулем" решили выяснить, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают, а насколько расходятся с реальностью.
Обновлено в 12:00
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Обновлено вчера в 21:48
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Общество
В Пятигорске провели «Парад дошкольных войск»
В социальных сетях первый в городе «Парад дошкольных войск» вызвал бурные обсуждения.
Обновлено 06 мая в 12:36
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Спартак» оштрафован на 110 тысяч по итогам матча с «Уралом»
Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал Спартак на 110 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура премьер-лиги с Уралом (1:0) на Екатерибург Арене.
Обновлено в 07:07
Политика
МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию
Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала откровенное видео в купальнике
На видео можно заметить, как Анна Седокова в откровенном купальнике позирует в разных ракурсах перед камерой, а потом ныряет в бассейн.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21