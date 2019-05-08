Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в ДонбассеИзвестия 03:38

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина подняла зарплаты военным в Донбассе

Газета.Ru04:55

Министр обороны Украины подписал приказ об увеличении выплат военнослужащим в Донбассе

ТАСС03:50

Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным в Донбассе

РИА Новости02:46

Украинским военным в Донбассе подняли зарплату

Московский Комсомолец03:23

Украинским военным в Донбассе повысили зарплату

News.ru03:21

Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе

RT на русском02:54

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Известия03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Общество

В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов

На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
Обновлено вчера в 10:55
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным

Обновлено в 07:02
Футбол

Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Культура

Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено в 12:25
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
Обновлено в 09:33
Авто

Что россияне думают о своих автомобилях: это мечта или нет?

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" совместно с издательством "За рулем" решили выяснить, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают, а насколько расходятся с реальностью.
Обновлено в 12:00
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

Обновлено вчера в 21:48
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено в 00:43
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Общество

В Пятигорске провели «Парад дошкольных войск»

В социальных сетях первый в городе «Парад дошкольных войск» вызвал бурные обсуждения.
Обновлено 06 мая в 12:36
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Футбол

Юристы оценили тактику адвокатов Кокорина и Мамаева после приговора

Обновлено в 12:22
Футбол

«Спартак» оштрафован на 110 тысяч по итогам матча с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал Спартак на 110 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура премьер-лиги с Уралом (1:0) на Екатерибург Арене.
Обновлено в 07:07
Политика

МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала откровенное видео в купальнике

На видео можно заметить, как Анна Седокова в откровенном купальнике позирует в разных ракурсах перед камерой, а потом ныряет в бассейн.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014 года. Генерал армии Украины в отставке. Командующий Внутренними войсками Украины, командующий Национальной гвардией Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное