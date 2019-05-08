Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в ДонбассеИзвестия 03:38
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
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