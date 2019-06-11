Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном мореiReactor вчера в 17:23
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
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Сенатор Джабаров отреагировал на требование Украины разрешить добычу газа в Черном море
Телеканал 360°вчера в 11:18
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Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
В Гонконге проходит многотысячная акция протеста
Обновлено в 02:15
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено вчера в 18:33
Спорт
Семеня призвала ИААФ бороться с допингом, а не с ней
Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня заявила, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) следует бороться с применением допинга, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 02:12
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье
Пациенты Петровска-Забайкальского предпочитают Улан-Удэ Чите
Жители Петровска-Забайкальского ездят на лечение в клиники столицы Бурятии Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 21:26
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Футбол
Мбаппе не оценил шутку игрока сборной Андорры после матча
Полузащитник сборной Андорры Кристиан Мартинес подшутил над форвардом команды Франции Килианом Мбаппе после очной встречи команд, которая завершилась победой французов со счетом 4:0. Игра проходила в Андорре в рамках 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без карт
Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 05:42
Баскетбол
Пол Джордж перенёс вторую операцию на плече
Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж перенёс операцию по поводу небольшого разрыва тканей левого плеча, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»
Обновлено в 03:18
Авто
Названа ориентировочная цена на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58