Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном мореРИА Новости 08:04

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.

с чего всё началось

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море. Так, по словам Зеркаль, Москва лишила Киев доступа к нефти и газу в Черном море, а сама с весны 2014 добыла в этой акватории "более девяти миллиардов кубометров природного газа".

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

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