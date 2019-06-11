Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном мореРИА Новости 08:04

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море. Так, по словам Зеркаль, Москва лишила Киев доступа к нефти и газу в Черном море, а сама с весны 2014 добыла в этой акватории "более девяти миллиардов кубометров природного газа".
Читать в источнике
с чего всё началось

В Совфеде оценили требование Украины на слушаниях в Гааге по газу

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.
RT на русском09:23

Подробнее о событии

Сенатор прокомментировал требование Украины о добыче газа в Черном море

ФАН19:20

В Совфеде оценили требование Украины на слушаниях в Гааге по газу

RT на русском09:23

Сенатор Джабаров отреагировал на требование Украины разрешить добычу газа в Черном море

Телеканал 360°11:18

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Профиль09:41

Киев потребовал в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море

РЕН ТВ09:32

Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море

Взгляд.ру08:34

В Совфеде оценили требование Киева на добычу газа в Черном море

РИА Новости17:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Космос

Учёные выяснили, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 17:32
Происшествия

Журналист Голунов вышел на свободу

Обновлено в 13:57
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Общество

Российские судьи проиграли компьютерам в доверии

28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено в 21:34
Транспорт

Водителей Москвы попросили соблюдать правила парковки 12 июня

12 июня москвичи и гости столицы отметят День России. Этот день празднуют с 1992 года.
Обновлено в 04:20
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Спорт

1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Обновлено в 19:17
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено в 18:23
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено в 10:48
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Российский профессор рассказал об «опасных» планах США

Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни под Хамой

Представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) Сергей Бондарев сообщил, что сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 23:30
Политика

Отец Ассанжа навестил сына в английской тюрьме

Отец основателя Wikileaks Джон Шиптон и китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй посетили Джулиана Ассанжа в лондонской тюрьме Белмарш, 11 июня сообщает газета Evening Standard.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Красноярском крае пожарный поезд помогает тушить горящий склад леса

Обновлено в 22:52
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

США направят в Польшу еще тысячу военнослужащих

Сообщается, что эта тысяча военнослужащих будет заниматься исключительно вопросами материально-технического обеспечения американской группировки в Польше.
Обновлено в 22:39
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Обновлено в 14:07
Политика

На место конфликта в Кизляре прибыли дагестанские и чеченские силовики

Напомним, что на окраине Кизляра неизвестные установили дорожный знак, обозначавший, что дорога, ведущая из города в сторону Чечни, пролегает через территорию Шелковского района Чеченской Республики На место конфликта в Кизляре прибыли дагестанские и чеченские силовики, сообщил "АиФ Дагестан" источник в силовых структурах республики.
Обновлено в 09:22
Авто

Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке

Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено в 23:24
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Владимировна Зеркаль
Украинский дипломат
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное