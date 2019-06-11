Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном мореРИА Новости 08:04
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море. Так, по словам Зеркаль, Москва лишила Киев доступа к нефти и газу в Черном море, а сама с весны 2014 добыла в этой акватории "более девяти миллиардов кубометров природного газа".
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.RT на русском09:23
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