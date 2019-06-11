Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном мореiReactor вчера в 17:23

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.

с чего всё началось

Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море

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