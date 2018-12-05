с чего всё началось

Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Политика Политика Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год Налог на топливо во Франции не будет повышаться весь 2019 год, передаёт BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Политика Политика СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.

Политика Политика Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.

Политика Политика МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.

Политика Политика В Вашингтоне прошла церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим Мемориальная служба прошла в Вашингтоне в память об умершем 41-м президенте США Джордже Буше-старшем.

Политика Политика Киев предложил обменять 89 россиян на 42 украинцев Киев предлагает Москве обмен заключёнными по формуле «42 на 89», заявил представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Политика Политика США изучают варианты противодействия «Северному потоку — 2» Вашингтон рассматривает различные действия, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Политика Политика Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.

Политика Политика Мадуро анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой.

Армия и оружие Армия и оружие Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем

Армия и оружие Армия и оружие Власти Кипра заявили, что не планируют милитаризацию острова Власти Республики Кипр не стремятся к милитаризации острова, заявил официальный представитель правительства республики в ранге министра Продромос Продрому в ответ на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о желании Вашингтона увеличить военное присутствие на острове.

Политика Политика Путин встретился со своим другом Фийоном Президент провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.