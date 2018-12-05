Политика
Украина потребовала провести встречу в «будапештском формате»
Украина потребовала провести встречу в «будапештском формате»Газета.Ru11:56
Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru11:56
Оценить
с чего всё началось
"27 ноября 2018 г. Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 Меморандума, обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины", – говорится в сообщении.Утро.ru12:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Армия и оружие
Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России
Обновлено в 20:12
Политика
Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:00
Политика
В Канаде задержали финансового директора Huawei
В Канаде по запросу США власти задержали финансового директора Huawei Technologies Ваньчжоу Мен по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана, заявили в канадском Минюсте.
Обновлено в 20:11
Политика
Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год
Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 20:01
Политика
СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене
Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:52
Политика
Прилепин объяснил, почему бросил воевать в Донбассе
Обновлено в 19:57
Политика
США ищут способы помешать «Северному потоку — 2»
Соединенные Штаты ищут возможности, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала C-Span.
Обновлено в 19:14
Политика
В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим
На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено в 17:50
Политика
Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины
Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено в 19:55
Политика
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии
Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.
Обновлено в 16:50
Политика
Украина предложила РФ обмен заключенными
Киев предлагает Москве обмен заключенными по формуле "42 на 89", заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.
Обновлено в 16:24
Политика
Мадуро анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой
Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой.
Обновлено в 18:39
Политика
Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.
Обновлено в 19:57
Политика
Еврокомиссия опубликовала план по борьбе с дезинформацией из России
Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации для того, чтобы предотвратить попытки иностранного вмешательства в выборы в Европейский парламент (ЕП), которые состоятся в мае следующего года.
Обновлено в 17:54