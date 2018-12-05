с чего всё началось

Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России

Политика Политика Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика В Канаде задержали финансового директора Huawei В Канаде по запросу США власти задержали финансового директора Huawei Technologies Ваньчжоу Мен по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана, заявили в канадском Минюсте.

Политика Политика Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Политика Политика СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Политика Политика Прилепин объяснил, почему бросил воевать в Донбассе

Политика Политика США ищут способы помешать «Северному потоку — 2» Соединенные Штаты ищут возможности, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала C-Span.

Политика Политика В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.

Политика Политика Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.

Политика Политика МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.

Политика Политика Украина предложила РФ обмен заключенными Киев предлагает Москве обмен заключенными по формуле "42 на 89", заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Политика Политика Мадуро анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой.

Политика Политика Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.