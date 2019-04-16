Политика

Украина потребовала освободить моряков через Международный трибуналМосковский Комсомолец вчера в 11:32

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
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Петр Порошенко
Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 10:35

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