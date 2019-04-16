Украина потребовала освободить моряков через Международный трибуналМосковский Комсомолец 11:32

Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

Политика Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.

Единоборства В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.

Политика Могерини заявила, что границы не могут быть изменены военной силой Евросоюз исходит из принципа, что изменение границ не может производиться военным путем, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Политика Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.

Театры Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».

Экономика Google фильтрует 80% запрещенного в России контента «На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс».

Политика Главный редактор Vogue отказалась пускать Трампа на Met Gala Главный редактор Vogue Анна Винтур заявила, что не пустит действующего президента США Дональда Трампа на ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен Met Gala.

Политика Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Авто АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.

Футбол Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв) Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.

Общество Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Политика Телеканал «1+1» подал в суд на президента Украины Петра Порошенко Напомним, ранее генеральный директор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко собирался подавать в суд на Петра Порошенко, после того как он «ворвался в эфир частной компании» и устроил перепалку с кандидатом на пост украинского президента Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Здоровье Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев сбросил центнер Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари «Президент РФ Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в соборе Парижской Богоматери», – говорится в сообщении Кремля.

Происшествия В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.