Политика
На призыв украинской делегации отреагировали в российском постпредстве при ООН. Как отметил представитель ведомства Алексей Богуславский, Москва готова обсуждать любые условия реформирования Совбеза, кроме вопроса о лишении стран-членов СБ ООН права вето.
Известиявчера в 20:48
с чего всё началось
Пересмотр использования права вето в Совете Безопасности ООН является "необходимостью" для Украины, заявил представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи всемирной организации во вторник.РИА Новостивчера в 16:56
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Украина вновь заявила о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето
Комсомольская правдавчера в 19:20
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Политика
Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян
Исполняющим обязанности президента Международной уголовной полиции стал Ким Чон Ян, ранее занимавший должность старшего вице-президента организации.
Обновлено в 02:29
Политика
Власти Украины заявили о проседании Крымского моста
Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), начал проседать, заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины в Facebook.
Обновлено в 02:24
Политика
Трамп решил не наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста
Президент США Дональд Трамп допустил, что саудовский принц Салман мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, а мог и не знать.
Обновлено в 02:24
Политика
МИД Турции назвал «решенным делом» покупку российских систем С-400
Покупка Турцией российских ЗРС С-400 "Триумф" - решенное дело, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.
Обновлено в 02:28
Политика
Арестованное в ответ на российские санкции судно покинуло Украину
Обновлено в 02:25
Политика
NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США
Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики с Соединенными Штатами.
Обновлено в 02:14
Политика
Каламанов назвал разговоры о выходе России из ОЗХО преждевременными
Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил глава российской делегации на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
Обновлено в 02:06
Политика
США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями
Представитель американской администрации заявил, что США раскрыли «международную сеть», занимающуюся поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона.
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп хотел поручить минюсту начать уголовное преследование Клинтон
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми весной 2018 года.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
В США заявили о необходимости усилить военное присутствие в Арктике
В Соединённых Штатах считают необходимым усилить военное присутствие в Арктике.
Обновлено в 02:24
Политика
Мадуро заявил, что он не диктатор, а скромный человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что он не диктатор, а скоромный человек.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин поздравил Налоговую службу с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником Налоговую службу России, заметив, что это одно из важнейших направлений работы государства.
Обновлено в 01:35
Политика
СМИ заявили о «толкающем к гибели надменном высокомерии» США
Именно «надменное высокомерие», по мнению СМИ, ведет США к гибели.
Обновлено в 02:21
Политика
Торгпред США сообщил о нежелании Китая менять позицию в торговле
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что китайские власти продолжают вести «несправедливую» политику в торговле с Соединенными Штатами.
Обновлено в 01:32
Политика
Афины настаивают на превращении «Турецкого потока» в «Греческий поток»
Обновлено в 02:26