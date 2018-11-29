Я как командующий военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина . Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике.

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