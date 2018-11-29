с чего всё началось

Я хочу сейчас подчеркнуть такую важную вещь относительно дальнейших действий в связи с тем инцидентом. Я как командующий Военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина.

Киев намерен попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Черном море, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. При этом он выразил уверенность в том, что мировые лидеры признают факт российской агрессии в отношении Украины.

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