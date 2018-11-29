Политика
Киев намерен попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Черном море, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. При этом он выразил уверенность в том, что мировые лидеры признают факт российской агрессии в отношении Украины.
РИА Новости07:58
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Я хочу сейчас подчеркнуть такую важную вещь относительно дальнейших действий в связи с тем инцидентом. Я как командующий Военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина.
— Игорь Воронченко, украинский военачальникДождь 06:27
с чего всё началось
– В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно – 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права, – отметил контр-адмирал, которого цитирует информационное агентство «Униан».Obzor.io07:19
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