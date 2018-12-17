Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, не прибегая к военным методам. Регионы будут возвращены исключительно политико-дипломатическим путем, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны

Армия и оружие Армия и оружие Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Армия и оружие Армия и оружие Волкер: США начнут новые поставки оружия на Украину Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон в ближайшее время объявит о новых поставках оружия Киеву.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.

Армия и оружие Армия и оружие Россия успешно применила в Сирии комплекс «Искандер-М» Помимо высокоточного ракетного комплекса, свою эффективность подтвердили системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", испытания которых также проводились в боевых условиях.

Армия и оружие Армия и оружие Постпред России при ООН раскритиковал решение о создании армии Косово Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что решение властей частично признанной республики Косово о формировании армии явялется грубейшим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган: США одобрили военную операцию Турции в Сирии США положительно отнеслись к военной операции, которая Турция планирует начать вскоре в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Армия и оружие Армия и оружие Российские ракеты снизят эффективность американских ПРО в Европе

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.

Армия и оружие Армия и оружие Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские «Буки» ликвидировали потенциальные цели в Донбассе – кадры В сообщении отмечается, что боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" по сигналу отбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи.

Армия и оружие Армия и оружие Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод

Армия и оружие Армия и оружие Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.