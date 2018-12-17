Армия и оружие

Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны
Lenta.ru
13:41

Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, не прибегая к военным методам. Регионы будут возвращены исключительно политико-дипломатическим путем, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
Lenta.ru13:41

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МИД Украины ответил на обвинение Лаврова в подготовке провокаций на границе

VistaNews15:36

МИД Украины отрицает факт подготовки вооруженной провокации на границе с РФ

ФАН15:27

Украина озвучила метод «возвращения» Донбасса и Крыма

Российский Диалог14:45

Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны

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В Киеве ответили на слова Лаврова о военных на границе с РФ

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Киев ответил на слова Лаврова о подготовке Украиной провокации у границы

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МИД Украины ответил Лаврову о концентрации войск на границе с РФ

Московский Комсомолец12:29
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Армия и оружие

Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии

В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Волкер: США начнут новые поставки оружия на Украину

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон в ближайшее время объявит о новых поставках оружия Киеву.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Россия успешно применила в Сирии комплекс «Искандер-М»

Помимо высокоточного ракетного комплекса, свою эффективность подтвердили системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", испытания которых также проводились в боевых условиях.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Постпред России при ООН раскритиковал решение о создании армии Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что решение властей частично признанной республики Косово о формировании армии явялется грубейшим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие

Эрдоган: США одобрили военную операцию Турции в Сирии

США положительно отнеслись к военной операции, которая Турция планирует начать вскоре в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Российские ракеты снизят эффективность американских ПРО в Европе

Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии

По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани

Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Украинские «Буки» ликвидировали потенциальные цели в Донбассе – кадры

В сообщении отмечается, что боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" по сигналу отбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии

Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Экспонаты из музея ВВС Монино при создании музея ВКС в «Патриоте» будут отреставрированы

Самолеты, которые планируется перевезти из музея ВВС в подмосковном Монино в новый Центральный музей Воздушно-космических сил в парке "Патриот", будут отреставрированы до состояния, в котором они вышли с заводов, и большая их часть сможет подняться в воздух.
Обновлено в 15:27
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