Экономика
В конце 2018 года совет управляющих МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 2019 год на сумму 3,9 миллиардов долларов. 21 декабря Киев получил от МВФ первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Остальная часть суммы будет переведена двумя траншами в мае и ноябре 2019 года.
ФАНвчера в 12:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
Обновлено в 00:51
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире
В прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста мировой экономики и экономики России.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России
С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.
Обновлено вчера в 18:12
Финансы
Рубль растет третий день подряд
Третий день подряд рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро.
Обновлено вчера в 08:43
Энергетика
В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Железные дороги нашли новые товары
Рост погрузки ОАО РЖД в 2018 году составил 2,2% Как сообщили "Ъ" в ОАО РЖД, в декабре 2018 года погрузка на сети монополии сократилась на 1,1%.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Boeing поставил рекорд. Бумаги подорожали на 4%
На публикацию результатов компании акции отреагировали ростом почти на 4%.
Обновлено в 00:05
Экономика
Китайский Urban Revivo идет в Россию
Китайский Urban Revivo идет в Россию Крупный азиатский бренд одежды и аксессуаров Urban Revivo планирует выйти на российский рынок в течение 2019 года, рассказали "Ъ" два консультанта на рынке недвижимости.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
«Почта России» доставит пошлины
ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Основатель Oracle раскрыл данные о своей доле в Tesla
Основатель американской корпорации Oracle Ларри Эллисон раскрыл данные о вложениях в компанию Tesla, отметив, что владеет 3 млн акций производителя электромобилей.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Винодельню рядом с «дворцом Путина» купил Геннадий Тимченко
Последнюю в свою очередь учредили в 2016 г. бизнесмен Геннадий Тимченко и некий Владимир Колбин.
Обновлено вчера в 15:54
Энергетика
В США резко выросли выбросы парниковых газов
В 2018 году в США резко выросли выбросы парниковых газов. Об этом говорится в исследовании компании Rhodium Group.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Из Белоруссии вылетают бройлеры
Крупнейший игрок республики хочет начать производство в России Основной производитель мяса птицы в Белоруссии «Серволюкс», занимающий треть локального рынка, ищет площадку в России.
Обновлено вчера в 18:12
Финансы
Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2019 году
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:19