Армия и оружие

Украина получит от Франции 20 патрульных катеровРоссийская газета 19:09

Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Также идет речь о запуске совместного производства катеров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Франция отдаст Украине 20 списанных патрульных катеров

РЕН ТВ17:43

В Киеве сообщили о получении от Франции 20 патрульных катеров

РБК18:12

Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров

RT на русском17:46

Украина получит от Франции 20 патрульных катеров

News.ru19:25

Украине отдадут патрульные катера

Газета.Ru17:52

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

РИА Новости16:35

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Росбалт10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Авто

Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом

Обновлено в 03:38
Армия и оружие

ЛНР обвинила Киев в минировании поселка в Донбассе

Обновлено в 07:36
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Музыка

Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 19:47
Здоровье

Yle (Финляндия): когда финну стоит задуматься о своем отношении к спиртному? (Yle)

Теппо Уотинен (Teppo Uotinen) — бывший алкоголик, который помогает зависимым от алкоголя финнам побороть пагубную привычку.
Обновлено в 17:02
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме

Обновлено в 21:25
Общество

Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)

Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Обновлено в 21:21
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено в 21:01
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Экономика

Любой перевод за границу — преступление? Нормы валютного регулирования, которые привели к уголовному делу против топ-менеджеров «Рольфа», абсурдны: эксперты

Обыски в офисах крупнейшего российского автодилера «Рольф», основателем которого является Сергей Петров — бывший депутат Госдумы от «Справедливой России», привели к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Губернатор: Тульская область примет 100 детей из Приангарья

О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие

Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»

Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло отказ от тушенки

"Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал", — подчеркнул Булгаков в интервью "Звезде".
Обновлено в 18:31
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 16:27
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»

Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова задумалась о том, чтобы завести двойника

О своих каникулах телеведущая рассказывает в Instagram, иногда публикуя сразу несколько снимков с курорта в день.
Обновлено в 09:04
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Футбол

Зидан хочет, чтобы Кейлор Навас покинул «Реал»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное