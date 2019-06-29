Армия и оружие
Украина получит от Франции 20 патрульных катеровРоссийская газета 19:09
Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Также идет речь о запуске совместного производства катеров.
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