Армия и оружие
Украина получит от Франции 20 патрульных катеровРоссийская газета 19:09
Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Также идет речь о запуске совместного производства катеров.
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Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Авто
УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»
Обновлено в 19:24
Гаджеты
Американские компании снова могут торговать с Huawei
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи G20 в Токио рассказал, что отношение к компании Huawei изменится.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала семейный снимок со свадьбы сестры
Сестра Светланы Лободы вышла замуж. На странице своего аккаунта в Instagram певица разместила общий снимок с ней и матерью.
Обновлено в 13:01
Автоспорт
Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»
Обновлено в 13:39
Происшествия
Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
В Минобороны раскрыли причины снижения затрат на оборону
Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала о причинах снижения трат на оборону.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом
Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Авто
Chevrolet Corvette продали на аукционе за 2,7 миллиона долларов
На автомобильном аукционе Barrett-Jackson в Коннектикуте Chevrolet Final C7 Chevy Corvette продали за 2,7 миллиона долларов.
Обновлено в 03:23
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Опубликован топ-10 автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 19:55
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»
Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Наука
Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками
Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено в 02:14
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров нежно поздравил сына с днем рождения
Малыша тут же начали поздравлять в комментариях звездные друзья Киркорова, такие как Максим Галкин, Николай Басков, Юлия Савичева, певица Валерия и Игорь Гуляев.
Обновлено в 15:36
Политика
Освобожденного из плена украинца задержала СБУ
Радоваться освобождению из плена Дмитрию Великому пришлось недолго – по словам освобожденного, к нему ворвались вооруженные автоматами люди, сбив с ног отца, после чего ими было предъявлено удостоверение сотрудников СБУ.
Обновлено в 11:36
Политика
Суд США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
Федеральный суд заблокировал выделение средств минобороны на строительство стены на границе США с Мексикой, президент Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.
Обновлено в 15:44
Общество
Эксперт о прощании с российским газопроводом: американцы выкрутили нам руки (Jyllands-Posten, Дания) (Jyllands-Posten)
Якобсен откровенно считает, что Дании «выкрутили руки» американцы.
Обновлено в 18:51
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Космос
Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН
Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11