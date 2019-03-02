Украина получила почти €530 млн кредита под гарантии Всемирного банкаТАСС вчера в 11:39

с чего всё началось

Как пояснили в министерстве, это вторая часть гарантии МБРР, которая была предоставлена ранее на общую сумму в $750 млн. Первый кредит был получен в декабре 2018 года. В декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине гарантий на сумму $750 млн.

Украина получила почти €530 млн кредита под гарантии Всемирного банка

Хоккей Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.

Происшествия Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.

Происшествия Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ» Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».

Происшествия Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.

Шоу-бизнес В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах» Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.

Происшествия Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южной части Курил Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 6:28 мск в районе острова Хоккайдо, недалеко от южной части Курил, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.

Политика Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.

Политика В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО Депутат Верховной рад Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия.

Общество Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.

Общество Госдума рассмотрит проект о реестре лиц, лишенных родительских прав Единый реестр лиц, лишенных родительских прав, может появиться в России. Соответствующий документ был внесен в Госдуму.

Религия В России наступила Вселенская родительская суббота Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.

Происшествия Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.

Политика Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.

Космос Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара» Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.

Общество Весна придет в Москву в конце марта По данным Гидрометцентра, в субботу, 2 марта, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков.

Политика ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.

Политика Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву Глава внешнеэкономического ведомства Северной Кореи Ким Ён Джэ отправился из Пхеньяна в Москву для участия в девятом заседании межправительственной комиссии Россия-КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое запланировано на 4-6 марта, сообщает в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Наука В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.

Общество ОНФ направил Путину доклад по реформе обращения с ТКО Общероссийский народный фонд (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину доклад по результатам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы обращения с ТКО.

Политика Россия не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» Россия не признает частичное решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.