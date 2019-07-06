Политика
Киев получил первую партию нефти из СШАРИА Новости 12:12
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США. Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США 75 тысяч тонн нефти. По информации пресс-службы порта, разгрузка в береговые резервуары займет около 36 часов.
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Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
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В Иркутске состоялась официальная церемония открытия «Шелкового пути», после которого был дан старт международному ралли.
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