Политика
Украина получила первую партию нефти из СШАLenta.ru 13:47
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США. Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на сайте Одесского порта, куда была осуществлена поставка.
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Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России
Обновлено в 14:04
Футбол
Семак: не могу сказать, что «Локомотив» и «Зенит» выглядели прилично
«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично.
Обновлено в 14:36
Политика
Российский фонд ищет адвоката для арестованных в Ливии сотрудников
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что фонд ищет адвокатов для арестованных в Ливии сотрудников, представлять их интересы в идеале должен гражданин Ливии.
Обновлено в 13:14
Футбол
Аргентина сыграет с Чили в матче за 3-е место на Кубке Америки
В Сан-Палу на одноименном стадионе состоится матч за 3-е место Кубка Америки — сборная Аргентина сыграет с Чили.
Обновлено вчера в 22:30
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Политика
В СПЧ проследят за ситуацией с корреспондентом Sputnik
Совет по правам человека при президенте России проследит за ситуацией с корреспондентом Sputnik, которого не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Футбол
Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун
Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Египет — ЮАР.
Обновлено в 13:51
Космос
Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетом МКС в небе
Наблюдать за МКС можно будет вечером и ночью, начиная с 8 июля, на протяжении трех недель, сообщают кировские астрономы-любители.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Порошенко снял наличными 34 миллиона долларов
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Жители Восточной Германии выступили за отмену антироссийских санкций
Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.
Обновлено в 08:47
Космос
Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Обновлено в 10:30
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Пушков оценил риск техногенной катастрофы на Украине
Обновлено в 03:00