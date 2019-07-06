Политика

Украина получила первую партию нефти из СШАLenta.ru 13:47

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США. Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на сайте Одесского порта, куда была осуществлена поставка.
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Украина получила первую в истории партию нефти из США

РБК12:56

Первую в истории нефть из США получила Украина

Газета.Ru14:52

На Украину доставлена первая в истории страны партия нефти из США

Эхо Москвы13:02

Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США

РИА Новости15:39

На Украину впервые доставлена партия нефти из США

RT на русском12:43

Украина получила первую в истории партию нефти из США

ТАСС12:33

Первую партию американской нефти доставили на Украину

Вести.Ru12:17
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«Локомотив» выиграл Суперкубок России

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В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

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Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
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Опубликованы цены на новый компактный кроссовер Kia XCeed

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Работу над созданием цифровой приборной панели для отечественной LADA Vesta ведут сразу несколько компаний.
Обновлено в 15:58
Политика

Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси

Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48
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Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
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Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
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Общество

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок

Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
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Обновлено в 05:59
Кино

Российский фильм «Бык» получил награду фестиваля в Карловых Варах

Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова «Бык», произведенный Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», получил приз 54 Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Обновлено в 15:55
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено в 16:06
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Обновлено в 02:05
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика

В России предложили распечатать Росрезерв

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 15:57
Происшествия

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Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Рубин» предложил около 1 млн евро за защитника «Гетеборга»

По данным шведских СМИ, "Рубин" предложил около 950 тысяч евро за защитника "Гетеборга" Карла Старфельта.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
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Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»

До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
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Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
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Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
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В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»

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Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
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