Политика
Украина получила первую партию нефти из СШАLenta.ru 13:47
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США. Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на сайте Одесского порта, куда была осуществлена поставка.
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Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено вчера в 02:27
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Авто
Опубликованы цены на новый компактный кроссовер Kia XCeed
Обновлено в 05:12
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Работу над созданием цифровой приборной панели для отечественной LADA Vesta ведут сразу несколько компаний.
Обновлено в 15:58
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Бузова вспомнила свой первый поцелуй
Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Общество
Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок
Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Алибасов в спешке покинул Россию с женой
Продюсер Бари Алибасов рассказал, что он вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уезжает в Черногорию.
Обновлено в 05:59
Кино
Российский фильм «Бык» получил награду фестиваля в Карловых Варах
Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова «Бык», произведенный Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», получил приз 54 Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Обновлено в 15:55
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено в 16:06
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика
В России предложили распечатать Росрезерв
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне
Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Рубин» предложил около 1 млн евро за защитника «Гетеборга»
По данным шведских СМИ, "Рубин" предложил около 950 тысяч евро за защитника "Гетеборга" Карла Старфельта.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Музыка
Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»
До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30