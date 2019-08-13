Энергетика

Украина получила от России компенсацию за «грязную» нефтьLenta.ru вчера в 11:38

«Транснефть» выплатила «Укртранснафте» новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро (около 44 миллионов рублей) за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом во вторник, 13 августа, передает РИА Новости. Таким образом, общая сумма выплат выросла до 2,9 миллиона евро.
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