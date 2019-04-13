Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 годаГазета.Ru 11:23
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
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Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие - из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.
— Евгений Нищук, украинский актёрГазета.Ru 11:23
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Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Политика
Украинский телеканал снова покажет фильмы с Зеленским в «день тишины»
Украинский телеканал "1+1" может показать фильм и программы с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского в "день тишины" 20 апреля.
Обновлено в 09:39
Авто
Новинки, которых ждут от Шанхайского автосалона в этом году
Удлиненная электрическая модификация компактного Audi Q2 — модель Q2L e-Tron замыкает пятерку самых ожидоемых дебютов на шанхайском автосалоне.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине
"Тотальный диктант" в Таллине, ставшем в этом году столицей образовательной акции, прошел с успехом.
Обновлено в 11:16
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено в 08:14
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Спорт
Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 10:32
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония.
Обновлено в 06:20
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Марина Федункив из «Comedy Woman» заметно похудела
Обновлено в 07:46
Футбол
«Ротор» обыграл «Нижний Новгород»: счет – 3:1
В субботу, 13 апреля, волгоградский «Ротор» в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сыграл с лидерами сезона - футбольным клубом «Нижний Новгород» на поле хозяев.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Ювентус» без Роналду упустил возможность оформить чемпионство
Обновлено в 11:37