Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 годаГазета.Ru 11:23

Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие - из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

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Происшествия Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.

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