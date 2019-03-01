Украина получила кредит в €500 млн от Deutsche BankИзвестия вчера в 15:11

с чего всё началось

Украина смогла получить кредит в размере €529 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) от Deutsche Bank. Об этом сообщило украинское министерство финансов. Банк предоставил кредит двумя траншами.

Украина получила кредит в €500 млн от Deutsche Bank

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Происшествия Общественники пришли к штабу Навального и призвали защитить детей от педофилов В субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге прошла акция под названием «За детей — против педофилов и их защитников».

Происшествия Против Александра Емельяненко хотят возбудить уголовное дело В отношении российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело об оскорблении представителя власти.

Происшествия Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Армия и оружие В Генштабе заявили о разработке США стратегии «Троянский конь» Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий "Троянский конь", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

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Армия и оружие Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.

Космос SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2 С мыса Канаверал во Флориде стартовал первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon).

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Армия и оружие Порошенко решил повысить зарплату украинским военным в Донбассе Украинский президент Петр Порошенко принял решение о повышении заработной платы военным в зоне проведения операции объединенных сил.

Происшествия В Екатеринбурге ночью силовики задержали около 80 иностранцев В ночь на субботу в Екатеринбурге сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии провели рейд по кафе и ресторанам, в ходе которого задержали по различным данным более 80 иностранцев.

Происшествия В Новой Москве столкнулись пассажирский автобус и легковая машина Пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной в поселке Курилово в Новой Москве, в результате пострадали два человека.

Армия и оружие Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.

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Политика В Крыму прокомментировали требования «Нафтогаза» по активам Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в пятницу заявил, что компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму и ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 года.

Авто Составлен ТОП-5 самых дешевых автомобилей для России Специалисты портала CarsWeek после анализа авторынка назвали ТОП-5 наиболее дешевых автомобилей в России — пишет avtonovostidnya.ru.

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Происшествия Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.

Общество МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с индийской коллегой Нирмалой Ситхараман на фоне обострения конфликта с Пакистаном.