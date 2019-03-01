Финансы
Украина получила кредит в €500 млн от Deutsche BankИзвестия вчера в 15:11
Украина смогла получить кредит в размере €529 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) от Deutsche Bank. Об этом сообщило украинское министерство финансов. Банк предоставил кредит двумя траншами.
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«По этому кредиту была использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 миллионов долларов», — сказано в сообщении украинского министерства.News.ruвчера в 16:25
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