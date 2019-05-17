Финансы

Украина погасила внешний долг на 1 млрд долларовМосковский Комсомолец 05:14

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск еврооблигаций, выпущенных в 2014 году под гарантии США, говорится на сайте ведомства.
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Украина погасила внешний долг на $1 млрд

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Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США

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Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США

ТАСС04:59

Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

RT на русском05:03

Украина погасила внешний долг на 1 млрд долларов

Московский Комсомолец05:14

Украина погасила евробонды под гарантии США на $1 млрд

ПРАЙМ04:53

Украина погасила внешний долг на $1 млрд

Интерфакс04:31
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Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

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Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
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Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
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В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Технологии

Пожарный вертолет Ка-32 будет модернизирован

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Обновлено в 09:47
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
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Обновлено в 12:42
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 08:36
Здоровье

Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34

Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
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Происшествия

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

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Обновлено в 10:17
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ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Здоровье

В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат

Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
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Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»

Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

В ДНР назвали количество желающих получить российский паспорт

Напомним, 18 декабря, в окончательном чтении Госдумой приняты поправки в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», упрощающие его получение соотечественниками – гражданами других стран, говорящими на русском языке и имеющими российские корни.
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Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

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США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
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Армия и оружие

ЦВО получил на вооружение четыре ударных вертолета Ми-24П

Вертолеты Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации в Свердловской области.
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Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
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«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой

Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
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Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
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Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga

Обновлено в 07:47
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