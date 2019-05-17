Финансы
Украина погасила внешний долг на 1 млрд долларовМосковский Комсомолец 05:14
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск еврооблигаций, выпущенных в 2014 году под гарантии США, говорится на сайте ведомства.
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Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Хоккей
Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»
Обновлено в 14:23
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота
Обновлено в 03:00
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено вчера в 16:07
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Технологии
Пожарный вертолет Ка-32 будет модернизирован
Interfax-Russia.ru - Модернизированные многоцелевые вертолеты Ка-32 получат современную авионику, более мощные двигатели и улучшенную систему пожаротушения, заявил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 09:47
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 08:36
Здоровье
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34
Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 09:29
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено в 14:26
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»
Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
В ДНР назвали количество желающих получить российский паспорт
Напомним, 18 декабря, в окончательном чтении Госдумой приняты поправки в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», упрощающие его получение соотечественниками – гражданами других стран, говорящими на русском языке и имеющими российские корни.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Политика
США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики
США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение четыре ударных вертолета Ми-24П
Вертолеты Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации в Свердловской области.
Обновлено в 03:05
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой
Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Авто
Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga
Обновлено в 07:47