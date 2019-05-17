Финансы
Украина погасила еврооблигации на $1 млрдRT на русском 05:03
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства. Уточняется, что выпуск облигаций под гарантии США был осуществлён в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.
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Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории
Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Футбол
Футболисты «Дерби Каунти» отметили успех пивом и водкой
Футболисты "Дерби Каунти" с размахом отметили выход в финал плей-офф Чемпионшипа в одном из баров.
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Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
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Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Политика
Соловьев высмеял Ковтуна из-за праздничного торта
Обновлено в 14:49
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, заочно арестованный в России, получил украинское гражданство по указу действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 12:47
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Футбол
Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»
Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC.
Обновлено в 13:27
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Происшествия
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США
Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу
Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено в 16:21
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Политика
В МИД России предупредили США об ответных мерах после новых санкций
Россия не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении своих граждан и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».
Обновлено в 14:58
Теннис
Саккари сыграет с Плишковой в полуфинале турнира в Италии
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Космос
Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути
Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
Обновлено вчера в 00:50
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16