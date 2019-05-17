Финансы

Украина погасила еврооблигации на $1 млрдRT на русском 05:03

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства. Уточняется, что выпуск облигаций под гарантии США был осуществлён в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.
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Украина погасила внешний долг на $1 млрд

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Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США

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Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

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Украина погасила внешний долг на 1 млрд долларов

Московский Комсомолец05:14

Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США

ТАСС04:59

Украина погасила евробонды под гарантии США на $1 млрд

ПРАЙМ04:53

Украина погасила внешний долг на $1 млрд

Интерфакс04:31
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