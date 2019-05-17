Финансы

Украина погасила еврооблигации на $1 млрдRT на русском 05:03

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства. Уточняется, что выпуск облигаций под гарантии США был осуществлён в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина погасила внешний долг на $1 млрд

Интерфакс04:31

Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

RT на русском05:03

Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США

ТАСС04:59

Украина погасила евробонды под гарантии США на $1 млрд

ПРАЙМ04:53

Украина погасила внешний долг на 1 млрд долларов

Московский Комсомолец05:14

Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 млрд

ИА Новороссия04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали почти без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Политика

Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера

Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Обновлено в 01:53
Футбол

Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Политика

Наталья Поклонская: В Екатеринбурге репетируют майдан

Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты

Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали в США

Военнослужащий Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. засекреченных документов, в том числе видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут

Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 04:43
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Авто

Сызранское ООО «СЭД» будет поставлять элементы экстерьера и интерьера для новой Лады Веста

Сызранское ООО «СЭД» стал пока что единственным заводом, получившим номинацию на поставки комплектующих для рестайлинговой Лады Веста.
Обновлено в 04:13
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Политика

Помпео назвал возможные сферы сотрудничества с Россией

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

Воробьев проверил работу новой поликлиники в Химках

Левобережная городская поликлиника открылась в подмосковных Химках, в ней есть детское и взрослое отделения, ее работу в пятницу проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Труп голого мигранта со связанными ногами откопали у стройки в Мурино

Тело жертвы было обнаружено днем в четверг, 16 мая, экскаваторщиком, работающим на стройке жилого комплекса на улице Шувалова в Мурино.
Обновлено в 04:48
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
Политика

2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Политика

Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину

Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.
Обновлено в 05:14
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное