Украина погасила еврооблигации на $1 млрдRT на русском 05:03

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства. Уточняется, что выпуск облигаций под гарантии США был осуществлён в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.

Политика Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Авто Новую Skoda Octavia сфотографировали почти без камуфляжа Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).

Экономика Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.

Политика Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Футбол Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту» Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.

Шоу-бизнес Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали в США Военнослужащий Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. засекреченных документов, в том числе видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке.

Общество Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Политика Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.

Авто Сызранское ООО «СЭД» будет поставлять элементы экстерьера и интерьера для новой Лады Веста Сызранское ООО «СЭД» стал пока что единственным заводом, получившим номинацию на поставки комплектующих для рестайлинговой Лады Веста.

Политика В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ «Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».

Политика Помпео назвал возможные сферы сотрудничества с Россией Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом.

Здоровье Воробьев проверил работу новой поликлиники в Химках Левобережная городская поликлиника открылась в подмосковных Химках, в ней есть детское и взрослое отделения, ее работу в пятницу проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Происшествия Труп голого мигранта со связанными ногами откопали у стройки в Мурино Тело жертвы было обнаружено днем в четверг, 16 мая, экскаваторщиком, работающим на стройке жилого комплекса на улице Шувалова в Мурино.

Политика 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.

Политика Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.

Кино Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов» На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.

Хоккей Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".

Армия и оружие ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.