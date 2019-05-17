Финансы
Украина погасила еврооблигации на $1 млрдRT на русском 05:03
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства. Уточняется, что выпуск облигаций под гарантии США был осуществлён в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Авто
Новую Skoda Octavia сфотографировали почти без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Политика
Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера
Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Обновлено в 01:53
Футбол
Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»
Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Политика
Наталья Поклонская: В Екатеринбурге репетируют майдан
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты
Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали в США
Военнослужащий Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. засекреченных документов, в том числе видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут
Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 04:43
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Авто
Сызранское ООО «СЭД» будет поставлять элементы экстерьера и интерьера для новой Лады Веста
Сызранское ООО «СЭД» стал пока что единственным заводом, получившим номинацию на поставки комплектующих для рестайлинговой Лады Веста.
Обновлено в 04:13
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Политика
Помпео назвал возможные сферы сотрудничества с Россией
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Воробьев проверил работу новой поликлиники в Химках
Левобережная городская поликлиника открылась в подмосковных Химках, в ней есть детское и взрослое отделения, ее работу в пятницу проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Труп голого мигранта со связанными ногами откопали у стройки в Мурино
Тело жертвы было обнаружено днем в четверг, 16 мая, экскаваторщиком, работающим на стройке жилого комплекса на улице Шувалова в Мурино.
Обновлено в 04:48
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Политика
Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину
Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.
Обновлено в 05:14
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04