Украина погасила еврооблигации на $1 млрдRT на русском 05:03

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства. Уточняется, что выпуск облигаций под гарантии США был осуществлён в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.

Технологии AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток» Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.

Авто Suzuki объявила о скидках на обновленный кроссовер Vitara Сэкономить при покупке кроссовера Vitara предлагают, воспользовавшись специальными программами, в числе которых кредитование Suzuki Finance и трейд-ин.

Общество Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).

Общество Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт 19 мая В связи с проведением мероприятий на Красной площади 19 мая будет закрыт для посещения Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены.

Общество Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради зарплаты Опрос Федеральной службы труда и занятости (Роструд) показал, что около 44% респондентов готовы переехать в другой регион ради повышения зарплаты и карьерного роста.

Происшествия В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.

Политика В Украине за многомиллионные хищения арестовали экс-главу Нацгвардии В Украине избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца для бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Экономика Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.

Политика Лавров встретился с главой МИД Германии Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас встретились в Хельсинки в ходе заседания комитета министров Совета Европы, передаёт РИА Новости.

Политика FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.

Общество В Москве прощаются с Сергеем Доренко На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.

Армия и оружие У границ России за неделю вел разведку 21 летательный аппарат Российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России за прошедшую неделю, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат.

Политика Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Политика Парламентская коалиция на Украине официально распалась Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.

Экономика Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам «Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.

Общество Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.

Здоровье Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией В период с ночи 15 мая до сегодняшнего дня 23 местных жителя, 20 из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

Общество Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.