Финансы
Украина погасила $1 млрд гарантированных США евробондовКрасная весна 07:51
Первый выпуск пятилетних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в $1 млрд выпущенных под гарантии США, был погашен Министерством финансов Украины, об этом 17 мая сообщается на сайте ведомства.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Обновлено в 10:41
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:36
Общество
Мэром Екатеринбурга приостановлено возведение храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге приостановлены работы строительства храма на территории сквера.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Экономика
Amazon инвестировал $575 млн в службу доставки еды Deliveroo
Американский онлайн-ритейлер стал крупнейшим инвестором в нынешнем раунде финансирования в британскую службу доставки еды Deliveroo, в общей сложности сумма инвестиций составила $575 млн.
Обновлено в 12:59
Здоровье
О вреде некурительных табачных изделий напомнило РУСАДА
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) напомнило о вреде от употребления некурительных табачных изделий - насвая и снюса.
Обновлено в 08:45
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Политика
СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского
Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Петербурге задержали участников акции против гомофобии
Обновлено в 11:56
Политика
Главную ударную силу российского авианосца будущего назвали в ОСК
Ударные беспилотники могут стать основной боевой техникой, стоящей на вооружении нового российского авианосца.
Обновлено в 10:46
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА
По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Экономика
Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года
Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.
Обновлено в 11:38
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Футбол
На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»
В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
Обновлено в 07:43
Музыка
Самойлова оценила выступление Лазарева в полуфинале Евровидения
Известная российская певица Юлия Самойлова назвала всю команду своего коллеги Сергея Лазарева, который накануне преуспел в полуфинале Евровидения-2019, большими молодцами и настоящими трудягами и пожелала ему привезти популярный музыкальный конкурс в Россию.
Обновлено в 07:44
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Наука
Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»
Обновлено вчера в 15:20
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12