Финансы

Украина погасила $1 млрд гарантированных США евробондовКрасная весна 07:51

Первый выпуск пятилетних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в $1 млрд выпущенных под гарантии США, был погашен Министерством финансов Украины, об этом 17 мая сообщается на сайте ведомства.
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Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США

ТАСС04:59

Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США

Аргументы и Факты06:25

Украина погасила внешний долг на 1 млрд долларов

Московский Комсомолец05:14

Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

RT на русском05:03

Украина погасила внешний долг на $1 млрд

Известия07:12

Украина погасила евробонды под гарантии США на $1 млрд

ПРАЙМ04:53

Украина погасила внешний долг на $1 млрд

Интерфакс04:31
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