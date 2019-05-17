Финансы
Украина погасила $1 млрд гарантированных США евробондовКрасная весна 07:51
Первый выпуск пятилетних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в $1 млрд выпущенных под гарантии США, был погашен Министерством финансов Украины, об этом 17 мая сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Транспорт
Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Авто
Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов
Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Политика
Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Обновлено в 11:25
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Авто
В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Москве у резиденции Патриарха вывесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России
В России многие интернаты и дома престарелых находятся в неудовлетворительном состоянии, система оказания такой помощи деградировала, нужно подготовить программу их восстановления, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о реализации федерального проекта «Старшее поколение», передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 09:10
Кино
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise
Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00
ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 и-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
Политика
Совет Европы проголосовал за возвращение делегации России в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы во время заседания в Хельсинки приняли почти единогласное решение о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:08
Кино
Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети
Обновлено в 10:41
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции
В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 07:28
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили на полгода
Президент США Дональд Трамп отложил на срок до полугода введение пошлин на импортные автомобили и запчасти к ним.
Обновлено в 09:42