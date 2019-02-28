Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском мореРИА Новости вчера в 16:38

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

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