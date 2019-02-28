Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском мореТАСС вчера в 15:27

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне. Об этом в среду сообщил председатель агентства Ярослав Белов.

Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

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