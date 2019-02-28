Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском мореТАСС 15:27
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне. Об этом в среду сообщил председатель агентства Ярослав Белов.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Политика
Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено в 21:27
Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир
Утром 28 февраля Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Индийской армии удалось отразить обстрелы.
Обновлено в 22:32
Происшествия
Из «китовой тюрьмы» в Приморье пропала косатка
Природоохранная прокуратура заявила о пропаже одной косатки из бухты Средняя в Приморском крае.
Обновлено в 22:24
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено в 18:20
Экономика
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа «Лидер»
В течение ближайших десяти лет Россия намерена построить два атомных эсминца типа «Лидер», сообщает 28 февраля ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 23:14
Экономика
В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 22:16
Общество
Минпромторг назвал возможный ассортимент товаров в киосках и ларьках
«Нестационарные и мобильные торговые объекты обеспечивают население свежими овощами и фруктами, мясными деликатесами, хлебом и кондитерскими изделиями, предоставляют широчайший ассортимент любыми товарами, в том числе у дома напрямую от производителей по приемлемым ценам», — пояснил замминистра.
Обновлено в 23:00
Хоккей
Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть в овертайме «Рейнджерс»
"Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме переиграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:31
Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено в 23:26
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Общество
Река Русская затопила город в Калифорнии
Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено в 16:59
Энергетика
WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию
Венесуэла наращивает экспорт сырой нефти в страны Европы и Индию из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:25
Энергетика
«Газпром» ведет интенсивный диалог с Китаем по новым поставкам газа
"Газпром" ведет интенсивный диалог с Китаем по новым маршрутам поставок газа, но обычно переговоры занимают длительное время, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 23:03
Экономика
ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компаний розничной торговли (АКОРТ), торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении Visa и MasterCard.
Обновлено в 19:37
Политика
Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о намерении посадить одного из кандидатов в президенты в тюрьму.
Обновлено в 15:20
Экономика
Опубликован перечень поручений Путина по улучшению жизни россиян
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:09
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено в 16:10
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:31
Политика
Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по Венесуэле.
Обновлено в 16:22
Футбол
«Барселона» обыграла «Реал» и вышла в финал Кубка Испании
Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Реалом» во втором матче 1/2 финала Кубка Испании, команда вышла в финал турнира.
Обновлено в 17:05
Политика
Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Как сообщает ABC News, в январе в Сенат был внесен законопроект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», в котором также содержалось требование представить информацию об имуществе Путина.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
На Сахалине четверо подростков отравились неизвестными таблетками
Четверо школьников из Охи 26 февраля попали в больницу из-за отравления неизвестным веществами. Среди них - мальчик и три девочки 13-14 лет.
Обновлено в 21:39
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено в 16:39
Политика
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова
Председатель комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли в конгресс резолюцию с призывом к администрации президента США Дональда Трампа расследовать обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению, сообщается на сайте комитета.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20