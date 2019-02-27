Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском мореRT на русском 15:45
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море и направило его российской стороне. Об этом сообщил председатель украинского агентства Ярослав Белов.
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Подписан украино-российский протокол о квотах на вылов рыбы в Азовском море
Национальная служба новостей16:47
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