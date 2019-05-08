Армия и оружие
Украина подняла зарплаты военным в ДонбассеГазета.Ru 04:55
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении зарплаты военнослужащим в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
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